Fenerbahçe'den Tottenham'a ret

Sarı lacivertliler, Avrupa kulüplerinin peşinde olduğu yıldız golcüyü ocak ayında bırakmama kararı aldı...

Kosovalı futbolcu için son olarak Tottenham, Fenerbahçe'nin kapısını çalarken, yönetim, İngiliz ekibine olumsuz yanıt verdi...

Sarı lacivertli yönetimin, kritik bir dönemde oyuncuya gelen tekliflerin hem takımın hem de Muriç'in havasını bozmasından endişe duyduğu belirtildi...

Vedat'ın satışı için sezon sonuunu bekleyecek olan Fenerbahçeli yetkililerin şampiyonluğun kazanılması durumunda 25 yaşındaki oyuncunun değerinin daha artacağını düşünüyor...

Sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Kosovalı yıldız, 17 maçta 11 gol atarken 4 de asist yaptı...