Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi!
Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertlier stoper arayışlarına devam ederken Fransız sportif direktör Damien Comolli, Bursaspor'un genç stoperi Ertuğrul Ersoy ile temasa geçti.
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