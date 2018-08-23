Fenerbahçe'den savunmaya takviye
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunmaya takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı - lacivertli ekip 25 yaşındaki Meksikalı yıldız Diego Reyes ile görüşmelerde sonra geldi.
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