Fenerbahçe'den savunma harekatı! Steven Caulker...
Savunmasını güçlendirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Steven Caulker'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.
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