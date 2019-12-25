Fenerbahçe'den şampiyonluk paylaşımı
Fenerbahçe kulübü, sosyal medya hesabından 'Biz şampiyon olacağız!' notuyla bir video paylaştı.
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