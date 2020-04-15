Fenerbahçe'den sağ bek atağı! Transferde rota Manquillo'ya çevrildi - Son dakika Fenerbahçe videoları - Fotomaç
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Fenerbahçe'den sağ bek atağı! Transferde rota Manquillo'ya çevrildi

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Sezonun sona ermesiyle beraber Şili'li sağ bek Mauricio Isla'nın sözleşmesi sona ererken, sarı lacivertliler yıldız oyuncu ile yola devam etmeme kararı aldı. Fenerbahçe'nın Isla'nın yerine İspanyol sağ bek, Javier Manquillo teklif götürmesi bekleniyor.

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15 Nisan 2020 , Çarşamba
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