Fenerbahçe'den Mehmetçik'e destek!
Fenerbahçeli futbolcular, sınır ötesi operasyonda olan Mehmetçik'e destek mesajı yolladı.
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