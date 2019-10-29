Fenerbahçe'den Max Kruse'li 29 Ekim paylaşımı
Fenerbahçe Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi YouTube hesabından Max Kruse'li bir paylaşım yaptı. Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Galatasaray derbisindeki seremonide İstiklal Marşı'nı okumasıyla gündem olan Alman futbolcu paylaşılan videoda "Artık bu ülkenin bir parçasıyım. Türkiye'nin en büyük kulübünde oynuyorum. Bu ülkenin ve burada yaşayan insanların bir parçası olmayı denedim." ifadelerini kullanan Kruse, İstiklal Marşı'nın ilk dizesini de okudu.
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