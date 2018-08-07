Fenerbahçe'den Lizbon paylaşımı
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Benfica ile karşılaşacak olan temsilcimiz Fenerbahçe, maç öncesi resmi Twitter adresinde Lizbon paylaşımında bulundu. Benfica maçına özel hazırlanan videonun altına ''Biz, Hazırız, Selçuk Yula'nın, Boliç'in, Alex'in, Webo'nun ruhu ile ORADAYIZ!'' notu düşüldü.
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