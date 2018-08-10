Fenerbahçe'den küfüre "hayır" çağrısı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Fenerbahçe büyüktür, küfür etmez.” dedi. Kulübün sosyal medya hesabından paylaştığı bu video kısa sürede büyük beğeni topladı.
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