Fenerbahçe'den küfüre "hayır" çağrısı
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    Fenerbahçe'den küfüre "hayır" çağrısı

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Fenerbahçe büyüktür, küfür etmez.” dedi. Kulübün sosyal medya hesabından paylaştığı bu video kısa sürede büyük beğeni topladı.

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    10 Ağustos 2018, Cuma
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