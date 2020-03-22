Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi nedeniyle sağlık kontrolünden geçen Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncularının, hastanede yatmaları için gerekli klinik bir tablo olmadığı ve evde izolasyona alındıkları belirtilirken, bir idari çalışanın tedbir amaçlı kontrol altında tutulduğu duyuruldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 bulgularına rastlanması sebebiyle oyuncuların ve idari ekibin hastanede testlerden geçtiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:
"Gerekli tüm tahlil ve tetkikler yapılmış ve test için alınan numuneler Sağlık Bakanlığının laboratuvarına gönderilmiştir. Yapılan tıbbi değerlendirmede, şu an için hiçbir oyuncumuzda hastanede yatmalarını gerektirecek bir klinik tablo söz konusu değildir. Bir idari çalışanımız ise hastanede tedbir amaçlı kontrol altında tutulmaktadır. Takım oyuncularımız evde sosyal izolasyonla yakın takip edilmektedirler. Sağlık Bakanlığımızdan gelecek test sonuçları sonrasında kamuoyuna yeni bir açıklama yapılacaktır."
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