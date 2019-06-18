Fenerbahçe'den Kalinic hamlesi
Fenerbahçe Hırvat golcü Nikola Kalinic'i kiralamak için Atletico Madrid ile temasa geçti.
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