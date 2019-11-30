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Fenerbahçe'den hakem isyanı!

Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy, Göztepe'yle deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları ve pek çok tartışmalı pozisyonun yaşandığı Süper Lig 13. hafta maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Özsoy, "Artık düzeltilmeyeceğine inanmaya başladığımız, endişelendiğimiz, korktuğumuz şeyler başımıza geliyor" dedi.

"F.BAHÇE'NİN LEHİNE OLSAYDI..."

Özsoy sözlerine şöyle devam etti:

"Bu Fenerbaçe lehine olsaydı, Nihat Özdemir'in Fenerbahçeli olduğunu, algı oyunları olduğunu konuşuyordu Türkiye. Bu kadar yanlış kararlarla çığrndan çıkmayan bir oyunun kalması, futbolcuların iyi niyetinden. Bugünkü penaltı pozisyonuna geldiğimizde, evet, tekrarlanması gerekiyor. Attığımız gol iptal edildi, ya bize olsaydı ne olurdu? Geçen haftaki Malatya maçında neden olmadı? Oradaki puanlar nasıl izah edilecek. Sarı kartlardaki çifte standartlar. Bizim golümüzde ileri geri bir şeyler bulmak için çaba. Kayseri maçında VAR'a gidilmeyen pozisyonlar. Ortada bir şey yokken birkaç hafta önce Fenerbahçe kollanıyor gibi söyler, neler yapılmaya çalışıldığını gördük. Çok geç olmadan bu yanlışlardan dönmek lazım. Bu kötü şeylerden uzaklaşalım, düzeltelim. Rakiplerimiz de düştüğümüz durumunda çalınır diye 3 tanesi birlikte el kaldırıp faul istiyor. Yazık, hakikaten kötü. Gerekli merciler kararlarını alsın."

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30 Kasım 2019 , Cumartesi
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