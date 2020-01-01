Fenerbahçe'den flaş takas teklifi! Alper Potuk...
Welinton için takas formülü.. Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler, Alanyaspor'a Welinton için Alper Potuk artı bir miktar para teklif etti. A Spor Muhabiri Göktuğhan Argın, transfere dair tüm detayları aktardı.
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