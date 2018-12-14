Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a 'Hoşgeldin' videosu
Fenerbahçe, 1,5 yıllık anlaşma sağladığı teknik direktör Ersun Yanal için bir video yayınladı. Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yayınlanan videoya "Yuvana hoşgeldin Ersun Yanal. Şimdi hep birlikte, omuz omuza nice zaferlere!" notu düşüldü.
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