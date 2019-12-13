Fenerbahçe'den Emre Kılınç harekatı
Fenerbahçemizin ara transferdeki bir diğer gözdesi ise Sivasspor'un başarılı sol açığı Emre Kılınç… Sarı-lacivertliler, Sivasspor'un başarılı sol açığı Emre Kılınç'ı kadrosuna katmak istiyor. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız ismi değerlendirdi. İşte detaylar...
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