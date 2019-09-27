Fenerbahçe'den derbi paylaşımı
Süpr Lig 6. hafta maçında yarın Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Dev derbiye çok kısa bir süre kala heyecan da beraberinde artıyor, iki kulüpten de arka arkaya paylaşımlar yapılıyor. Bu paylaşımlardan en sonuncusu ise Fenerbahçe'den geldi. Sarı lacivertli kulüp, Galatasaray derbisi öncesi duygusal bir motivasyon videosu yayınladı.
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