Fenerbahçe'den derbi paylaşımı
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Fenerbahçe resmi Twitter hesabından 'GenlerimizdeVar' hasgtag'i ile Galatasaray derbisi öncesinde bir video paylaştı.
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