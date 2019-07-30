Fenerbahçe'den Choupo Moting hamlesi
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Paris Saint Germain'de forma giyen Maxim Choupo Moting'i gündemine aldı.
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