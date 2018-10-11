Fenerbahçe'den Buffon'a cevap
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    Fenerbahçe'den Buffon'a cevap

    Fenerbahçe'nin stadında oynamak zordu, böyle atmosferde ilk 20 dakika konsantre olmak zor' diyen Buffon'a Fenerbahçe'den yanıt geldi. "Bu yüzden 'çıkış yok' diyoruz"

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    11 Ekim 2018, Perşembe
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