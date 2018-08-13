Fenerbahçe'den Benfica paylaşımı: "Burası Kadıköy!"
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında yarın Benfica'yı konuk edecek. Sarı-lacivertli kulüp sosyal medya hesabından bir video paylaştı ve şu ifadeleri kullandı: "Burası Kadıköy! Son düdük çalana kadar hırs ve mücadele ile omuz omuza zafere!"
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