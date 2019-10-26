Fenerbahçe'den Başkan Erdoğan'a özel video
Fenerbahçe Kulübü'nde 25 yıllık kongre üyeliğini tamamlayarak Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi olma hakkı kazanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, plaketini almak üzere Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi. Sarı-lacivertli kulüp, kurula katılan Başkan Erdoğan için özel bir video yayınladı.
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