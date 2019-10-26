Fenerbahçe'den Başkan Erdoğan'a 25. yıl plaketi
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun ekim ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu Üyesi olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Konuşmasının ardından Başkan Erdoğan, Yüksek Divan Kurulu Üyeliği plaketini aldı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç tarafından kendisine rozet takdim edildi.
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