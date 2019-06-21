Fenerbahçe'den Almanya çıkartması
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, transfer teklifi yaptıkları alman golcü Max Kruse'nin durumunu netleştirmek üzere Frankfurt'ta..
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