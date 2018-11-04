Fenerbahçe'den acı veda!
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    Fenerbahçe'den acı veda!

    Derbi maçında hayatını kaybeden Koray Şener'in cenazesi gasilhaneden alındıktan sonra Ülker Stadı'na götürüldü. Statta düzenlenen törene Ali Koç, tüm yönetim kurulu, Erwin Koeman ve bütün futbolcular katılırken tribünleri bilerce taraftar doldurdu.

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    04 Kasım 2018, Pazar
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