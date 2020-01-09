Fenerbahçe'de Comolli ile yollar ayrılıyor mu?

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli yeni açtığı Twitter hesabından, Simon Falette'in Eintracht Frankfurt'tan sezon sonuna kadar kiralanmasına ilişkin, "Takıma katkı sunacağına inandığı için başkanımız karar verdi." ifadesini kullanmıştı.

Bugün ise Comolli'nin yardımcısı olarak çalışan Selinay Gürgenç'in görevine son verilirken, Comolli'yle de yolların ayrılacağı iddia edildi.