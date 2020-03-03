Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler!
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, gelinen noktada zirve yarışından uzaklaştı. Artık en önemli hedef Ziraat Türkiye Kupası. Trabzonspor'la oynanacak ve teknik direktör Ersun Yanal'ın son kez görev yapacağı yarı final ilk maç öncesi sarı-lacivertli ekibin son durumu...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Emre Mor gerçeğini açıkladı! Fenerbahçe ve Fatih Terim...
- Fenerbahçe'yi şoke eden derbi karnesi! Ali Koç...
- İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri!
- Tarih onları yazdı! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan efsane olaylar
- Max Kruse'nin derbi tahmini Galatasaraylıları kızdırdı!
- Ersun Yanal'ı çileden çıkarttılar! İki yıldız ve Galatasaray...
- Fenerbahçe'den resmi açıklama! Ersun Yanal...
- Ersun Yanal'a flaş tepki! "Oynamayacaksa neden alındı?"
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.