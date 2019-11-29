Fenerbahçe'de Vedat Muriç sevinci

Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Göztepe karşısında kadroda revizyona gitmeye hazırlanıyor.

Süper Lig'in 13. haftasında İzmir deplasmanına gidecek sarı-lacivertli ekipte Max Kruse'nin ardından Vedat Muriç'in de takımla çalışmalara başlaması teknik heyeti sevindirdi. Kosovalı golcü antrenmanın ilk bölümünde ısınma ile pas çalışmasında yer aldı.

Teknik direktör Ersun Yanal, eksiklerden dolayı son oynanan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forvette Alper Potuk'a şans tanımıştı.

Tecrübeli teknik adamın Göztepe karşısında forvette kime şans vereceği henüz belli değil. Yanal, maç öncesi Max Kruse ve Vedat Muriç'in durumlarına bakarak son kararını verecek. İki oyuncudan Kruse'nin forma giyme şansı daha yüksek gözüküyor. İzmir kafilesinde olması halinde Vedat Muriç'in de karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Yanal ayrıca geçtiğimiz hafta yedek kulübesine çektiği Garry Rodrigues'i bu kez ilk 11'de oynatmayı planlıyor. Tecrübeli teknik adamın son dönemde pek kullanmadığı Deniz Türüç'e de ikinci yarıda da olsa şans vereceği belirtildi.