Fenerbahçe'de transfer harekatı
Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertliler bütün mevkilere oyuncu bakarken Fejsa ve Kolarov'un transferlerinde sona gelindi. İşte transfer harekatının detayları...
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