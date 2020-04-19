Fenerbahçe'de transfer gerçeği! 20 yılda en az 100 isim...
Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada mali olarak büyük yara alan kulüplerden biri de Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertliler, uzun süredir finansal olarak iyi bir şekilde yönetilememenin sıkıntılarını yaşarken, UEFA ve TFF tarafından gelen transfer kısıtlamaları ile boğuşuyor. Devre arasında istediği transferleri yapamayan sarı lacivertli kulüp, oyuncu gönderirken de istediği rakamları elde edemedi. Araştırmalara göre Fenerbahçe, son 20 yılda en az 100 ismi bedava gönderdi.
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