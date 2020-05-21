Fenerbahçe'de transfer bekleyişi! Luis Palomino...
Sezonun sona ermesiyle beraber maliyeti düşük ya da bonservissiz isimleri kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe'de rota Atalanta'da forma giyen Jose Luis Palomino olmuştu. İtalyan kulübü, sarı lacivertlilerin ilgisinin ardından oyuncusuna yeni bir sözleşme teklifi yaptı.
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