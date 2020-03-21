"Fenerbahçe'de testi pozitif çıkan oyuncuları biliyoruz"
Fenerbahçe Beko'da koronavirüs alarmı! Fenerbahçe Kulübü, bazı oyuncularda yeni tip Covid-19 belirtilerine rastlandığını açıkladı. Açıklama sonrası A Spor Yayınları Koordinatörü Ender Bilgin, canlı yayına bağlanarak detayları anlattı. Bilgin, "İlk testlerin pozitif çıktığı yönünde haberler var. Oyuncuların isimlerini bilmemize rağmen, bunu burada paylaşmaya uygun bulmuyorum. Şimdi ikinci testler yapılacak ve buna göre normal prosedür işleyecek." ifadelerini kullandı.
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