Fenerbahçe'de teknik direktörlük için son aday 'Marc Wilmots'
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Belçikalı Marc Wilmots'u gündemine aldığı iddia edildi.
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