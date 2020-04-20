Fenerbahçe'de teknik direktörlük için ilk aday: Razvan Lucescu
Teknik direktör arayışlarının devam ettiği Fenerbahçe'de, Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu, listenin ilk sıralarına yükseldi.
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