Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor!
Fenerbahçe, Erol Bulut'un alternatiflerini hazır tutuyor. Yerli hoca için Erol Bulut'tan başkasını düşünmeyen sarı-lacivertliler; Zlatko Dalic, Slaven Bilic ve Nenad Bjelica için de temaslarını sıklaştırdı.
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