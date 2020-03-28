Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor
Fenerbahçe Yönetimi, teknik direktörlük anlaşma aşamasına geldiği Erol Bulut'un etrafını güçlü isimlerle doldurmayı planlıyor. Bu konuda Dirk Kuyt ismi ön plana çıkıyor.
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