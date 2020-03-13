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Fenerbahçe'de teknik adam arayışları

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları sürerken yeni teknik adamı bekleyen ciddi sorunlar da dikkat çekiyor...

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı sorusu yanıtını beklerken, göreve gelecek yeni teknik adamı da çözülmesi gereken önemli sorunlar bekliyor...

Bunların başında dengesiz kadro yapısı var... Kanat, stoper ve sol bek rotasyonu yetersiz olmasına rağmen orta sahada 10 oyuncunun yer alması sebebiyle yeni gelecek teknik adamın ilk işi, kadroyu dengeli hale getirmek olacak...

Buna ek olarak bu sezon kiralık olarak gönderilen 7 futbolcu da sezon bitiminde takıma geri dönecek... Özellikle Michael Frey ve Zanka konusunda yeni teknik adamın karar vermesi gerekiyor... Berke Özer, Oğuz Kağan Güçtekin ve Okan Turp gibi yerli isimler de yeni sezonda a takımda olabilir.

Yeni teknik direktörün kadroyu dengeli hale getirebilmesi de kolay değil. Ocak ayında TFF'nin harcama limiti sebebiyle sadece 1 oyuncu kiralayabilen Fenerbahçe, yaz transfer döneminde de benzer bir sıkıntı ile karşılaşabilir... Bu da yen teknik adamın hareket alanını kısıtlayabilir...

Öte yandan yeni teknik direktörün karşısına moralmen çökmüş bir takım çıkacak... Fenerbahçe'nin zirve yarışına erken havlu atması, futbolcuların motivasyonunu da düşürdü... Yeni teknik adam, aynı zamanda takımın kendine olan güvenini arttırmaya çalışacak...

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13 Mart 2020 , Cuma
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