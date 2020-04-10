Fenerbahçe'de teknik adam arayışı
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından arayışlara başlayan Fenerbahçe'de gündeme takımın eski futbolcuları arasında yer alan ve Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da başarılı bir dönem geçiren Erol Bulut geldi.
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