Fenerbahçe'de stoper harekatı
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, geride kalan sezon Çaykur Rizespor'da kiralık forma giyen Chidozie Awaziem'i gündemine aldı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaraylı Ndiaye'den Fenerbahçe mesajı!
- Fenerbahçe'den stoper harekatı! Görüşmeler başladı
- Erman Toroğlu'ndan Galatasaraylılara şok sözler: Fener'den korkuyorsunuz!
- Ersun Yanal'dan yönetime sürpriz transfer isteği!
- Dzeko transferinde sona gelindi!
- Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Muriç çalımı! Resmi teklif yapıldı
- Başakşehir'den Fenerbahçe'ye şok!
- Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer! Müthiş takas...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.