Fenerbahçe'de stoper arayışı
Fenerbahçe, Antwerp'te forma giyen Boşnak asıllı Belçikalı stoper Dino Arslanagıc'i gündemine aldı.
Savunma hattını yenilemek için kolları sıvayan Fenerbahçe, stoper arayışına hız verdi.
Sarı lacivertli yönetim, Belçika ekibi Antwerp'te forma giyen Dino Arslanagıc ile ilgileniyor.
Belçika basını, Fenerbahçe'nin Arslanagıc ile prensipte anlaşmaya vardığı, Antwerp kulübüyle de pazarlıkların sürdüğünü öne sürdü.
Haberde; sarı lacivertlilerin Arslanagıc transferinde sona yaklaştığı belirtildi.
26 yaşındaki Boşnak asıllı Belçikalı stoper 2017 yazında Mouscron'dan Antwerp'e 400 bin euro karşılığında transfer olmuştu. Kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Arslanagıc, geçtiğimiz sezon Belçika liginde 27 maça çıkarken 1 gol kaydetti.
Fenerbahçe'de Roman Neustadter ve Martın Skrtel'in sözleşmeleri sona erdi. Neustadter ile yollar ayrılırken, Skrtel'in geleceği belirsizliğini koruyor.
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