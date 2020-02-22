Fenerbahçe'de son durum
Fenerbahçe özellikle son haftalarda kaybettiği puanlarla zirvenin gerisinde kaldı. İşte sarı-lacivertlilerin Galatasaray derbisinden önceki performansı...
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