Fenerbahçe'de sol bek sorunu çözüldü - Son dakika Fenerbahçe videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Fenerbahçe'de sol bek sorunu çözüldü

Fenerbahçe'de sol bek sorunu çözüldü

Fenerbahçe sol bek problemine çözüm buldu. Sarı lacivertlilerin Aytemiz Alanyaspor forması giyen N'skala ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Fenerbahçe, yaklaşık 6 aydır devam eden sol bek problemini çözüme kavuşturuyor.

Sabah Gazetesinin haberine göre sarı-lacivertliler, Alanyaspor'un Demokratik Kongolu sol beki Fabrice N'sakala ile anlaşmaya vardı.

Yönetim, devre arası transferinin son gününde de 29 yaşındaki oyuncu için Akdeniz ekibi ile temas kurmuş ancak Erol Bulut'tan onay çıkmayınca transfer gerçekleşmemişti.

N'sakala, 2016 sezonunda Anderlecht'ten kiralık olarak Alanya'ya transfer olmuş, 2017 yılında oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Bu sezon ligde 19 maçta forma giyip 1 asist yapan N'skala'nın mukavelesi 30 haziran 2020'de sona erecek.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
14 Şubat 2020 , Cuma
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN