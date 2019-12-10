Fenerbahçe'de Sivasspor alarmı verildi... Sarı-lacivertli ekip, süper lig'in 15. haftasında lider Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek...

15 Aralık Pazar günü saat 16:30'da oynanacak maç öncesi teknik heyet rakibin form durumu ve olumsuz hava şartlarını düşünmeye başladı...

Teknik heyet, kırmızı-beyazlı ekibin üst üste 6 karşılaşmadan galip ayrılmasının ardından rakibi detaylı olarak analiz ediyor... Sivas'ta maç günü hava sıcaklığının sıfırın altında olması ve maç saatinde kar yağışının beklenmesi sebebiyle sağlık ekibi de gerekli hazırlıkları yapmaya başladı...

Sağlık ekibi aynı zamanda Gençlerbirliği maçında sakatlık geçirerek oyundan çıkan Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muriç için de seferber oldu... sağlık heyeti üç futbolcuyu da karşılaşmaya kadar yüzde yüz hazır hale getirmeye çalışacak... Vedat Muriç'in diğer iki futbolcuya göre durumunun daha iyi olduğu öğrenildi...

Öte yandan bü üç oyuncu için sarı kart alarmı da verildi... Kart cezası sınırında bulunan Muriç, Emre ve Serdar, Sivas deplasmanında oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 16. haftadaki Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecekler... Bu sebeple ersun yanal, 3 oyuncuyu da sarı kart konusunda uyararak derbide sahada olmaları gerektiğini anlatacak...