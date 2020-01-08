Fenerbahçe'de Simon Falette'de mutlu son
Fenerbahçe Bundesliga ekiplerinden Frankfurt forması giyen Simon Falette'nin transferinde mutlu sona ulaştı. 27 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
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