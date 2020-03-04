Fenerbahçe'de Simon Falette şoku!
Fenerbahçe'nin Gineli stoperi Simon Falette, Trabzonspor maçının ilk yarısında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.
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