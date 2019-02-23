Fenerbahçe'de savunma alarmı
Fenerbahçe'de Zenit maçında ortaya konulan oyun, savunmadaki zaafları gözler önüne serdi. Ara transferde defansa yapılan takviyelere rağmen takım savunması henüz oturmadı. Fenerbahçe bu sezon 36 resmi maçta 45 gol yedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Erman Toroğlu: "Bir yerden emir mi alıyorsunuz?"
- Başakşehir'in yıldız ismi: 'Fenerbahçe beni oyaladı'
- Fenerbahçe'de turu getirecek ismi açıkladı! Zenit...
- Fenerbahçe'nin Felaketi: Islam Slimani!
- Fenerbahçe'ye Gattuso engeli!
- Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e Serdar Aziz göndermesi!
- Fenerbahçe'ye dev golcü! İşte menajerine yapılan teklif
- 'Kocaman' düello