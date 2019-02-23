Fenerbahçe'de savunma alarmı
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Fenerbahçe'de savunma alarmı

Fenerbahçe'de Zenit maçında ortaya konulan oyun, savunmadaki zaafları gözler önüne serdi. Ara transferde defansa yapılan takviyelere rağmen takım savunması henüz oturmadı. Fenerbahçe bu sezon 36 resmi maçta 45 gol yedi.

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23 Şubat 2019 , Cumartesi
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