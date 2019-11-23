Fenerbahçe'de rota yeniden Clichy
Ara transferde sol bek takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de Gael Clichy yeniden gündeme geldi... Sarı-lacivertli ekip, yaz transfer döneminde de ilgilendiği Medipol Başakşehir'in sol bekiyle tekrar temasa geçti. Ara transferde nokta atışı yapmak isteyen Fenerbahçe, Clichy'yi ocak ayında kadrosuna katmayı planlıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da 34 yaşındaki futbolcuyu kadroda görmek istediği belirtildi.
Gael Clichy'nin de sarı-lacivertli ekibe gelmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında... Clichy'nin Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Bu sezon sakatlığı nedeniyle Süper Lig'in ilk 3 haftasında forma giyemeyen Fransız futbolcu, daha sonra oynanan 8 karşılaşmaya da ilk 11'de çıktı.
Uzun yıllar Arsenal ve Manchester City gibi dev takımların formasını giyen Gael Clichy, 3 sezondur oynadığı Medipol Başakşehir'de 82 resmi maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.
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