Fenerbahçe'de rota yeniden Clichy

Gael Clichy'nin de sarı-lacivertli ekibe gelmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında... Clichy'nin Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Bu sezon sakatlığı nedeniyle Süper Lig'in ilk 3 haftasında forma giyemeyen Fransız futbolcu, daha sonra oynanan 8 karşılaşmaya da ilk 11'de çıktı.

Uzun yıllar Arsenal ve Manchester City gibi dev takımların formasını giyen Gael Clichy, 3 sezondur oynadığı Medipol Başakşehir'de 82 resmi maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.