Fenerbahçe'de rota yeniden Clichy - Son dakika Fenerbahçe videoları, Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Fenerbahçe'de rota yeniden Clichy

Fenerbahçe'de rota yeniden Clichy

Ara transferde sol bek takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de Gael Clichy yeniden gündeme geldi... Sarı-lacivertli ekip, yaz transfer döneminde de ilgilendiği Medipol Başakşehir'in sol bekiyle tekrar temasa geçti. Ara transferde nokta atışı yapmak isteyen Fenerbahçe, Clichy'yi ocak ayında kadrosuna katmayı planlıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da 34 yaşındaki futbolcuyu kadroda görmek istediği belirtildi.

Gael Clichy'nin de sarı-lacivertli ekibe gelmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında... Clichy'nin Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Bu sezon sakatlığı nedeniyle Süper Lig'in ilk 3 haftasında forma giyemeyen Fransız futbolcu, daha sonra oynanan 8 karşılaşmaya da ilk 11'de çıktı.

Uzun yıllar Arsenal ve Manchester City gibi dev takımların formasını giyen Gael Clichy, 3 sezondur oynadığı Medipol Başakşehir'de 82 resmi maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
23 Kasım 2019 , Cumartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN