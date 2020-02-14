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Fenerbahçe'de revizyon zamanı

Süper Lig'de Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, ligde 3 haftadır değiştirmediği ilk 11'inde revizyona gitmeyi planlıyor...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kadroda değişikliğe gidebilir...

Sarı-lacivertli ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'u eleyerek yarı finale çıktıktan sonra gözünü lige çevirdi... Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak Fenerbahçe 3 haftadır aynı 11'le sahaya çıkıyor... Ancak son 2 karşılaşmada 5 puan kaybedilmesiyle birlikte Teknik Direktör Ersun Yanal, kadroda revizyona gitmeyi düşünüyor...

Tecrübeli teknik adam, bu kritik deplasmanda en önemli değişimi savunmada yapacak... Son haftalarda ciddi hatalar yapan Jailson'un yerine Sımon Falette görev yapabilir... Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile oynanan rövanş maçına ilk 11'de başlayan yeni transfer Falette'in göze girmeyi başardığı ve Ankara'da da ilk 11'e girebileceği öğrenildi...

Kırklarelispor maçında sonradan oyuna giren ve 2 aylık aranın ardından formasına kavuşan Hasan Ali Kaldırım'ın da Ankaragücü karşısında sol bekte Dirar'ın yerine oynaması bekleniyor...

Ersun Yanal ayrıca bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisini düşünerek sarı kart cezası sınırında bulunan Luiz Gustavo'yu dinlendirebilir... Brezilyalı futbolcunun yerine tecrübeli kaptan Emre Belözoğlu yeniden ilk 11'e dönebilir...

Yanal, hücum hattında da değişikliğe gidebilir... Son haftalarda sol kanatta görev yapan Tolga Ciğerci'nin yerine Deniz Türüç veya Ferdi'nin oynaması bekleniyor... Tecrübeki teknik adam sarı kart cezası sınırında bulunan bir başka isim Vedat Muriç'i de skor avantajı elde edilmesi halinde erken oyundan alıp yerine son haftalarda formu yükselen Mevlüt Erdinç'i sahaya sürmeyi planlıyor....

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14 Şubat 2020 , Cuma
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