Fenerbahçe'de radikal kararlar!
Fenerbahçe Yönetimi, ekonomik krizden çıkış için çareler aramayı sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde bundan sonra maç başı ücreti ve ekstra prim uygulamasının kaldırılacağı belirtiliyor.
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