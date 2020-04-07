Fenerbahçe'de parlat sat dönemi
Fenerbahçe Yönetimi, kadrodaki değeri yüksek oyuncuları hem mali açıdan nefes almak hem de gelecek vaad eden genç yetenekleri renklerine bağlamak istiyor.
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